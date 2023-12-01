В Барнауле отдыхающий опер с хорошей памятью задержал похитителя золотой печатки

Лейтенант полиции по ориентировке вспомнил, что однажды уже задерживал молодого человека В Алтайском крае оперуполномоченный, находясь в отпуске, задержал похитителя золотого украшения из ювелирного магазина, сообщает региональное МВД.
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