Первый трамповский удар

Ростислав Ищенко *** © Donald J. Trump / t.me/realdonaldtrump Трамп — человек проживший долгую бурную жизнь, привыкший бороться и побеждать, до сих пор демонстрирующий выдающиеся бойцовские качества (чего стоит хотя бы его возвращение в Белый дом, после украденных демократами выборов и четырёх лет преследований со стороны мечтавшей посадить его и посадившей многих его сторонников команды Байдена).