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В ЕС назвали наихудший сценарий из-за прекращения транзита газа через Украину

В ЕС назвали наихудший сценарий из-за прекращения транзита газа через Украину

Прекращение транзита газа из России через украинскую территорию в конце текущего года сократит объем поставок топлива на 5%, что может стать наихудшим сценарием для стран, зависящих от импорта, в случае длительного похолодания.

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