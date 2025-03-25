Основу нашего экспорта в Пятую республику составляют алюминий, титан, удобрения и даже рыба Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Колганов Евросоюз продолжает использовать газ из ненавистной России, несмотря на все усилия брюссельской бюрократии «отключить» Европу от российских энергоносителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранты заполняют российские тюрьмы
- "Это орбитальная ядерная мина, способная обнулить спутниковую группировку США": Внезапно ожил спутник "Космос-2553" с "ядерным устройством на борту"
- За госизмену – домашний арест. "Крыша" порешала? Подразделения Черноморского флота отправили на войну без бронежилетов
Свежие комментарии