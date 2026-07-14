Новый метод DEGS улучшает рассуждения LLM без дообучения: энтропийный коллапс как сигнал качества

Исследователи из arXiv опубликовали работу Depth-Entropy Guided Sampling (DEGS) — бестренинговый метод, который использует внутреннюю динамику трансформера для улучшения рассуждений больших языковых моделей (LLM).
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