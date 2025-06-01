БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 431 подписчик

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Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    А вот при Ельцине такого не было...Силовая вертикаль...
  • Игорь Васиков
    Одесса - ворота запада в Черное море. Днепропетровск - крупнейшие месторождения лития. Потеря этих регионов западом, ...Брать или не брат...
  • Тульнов
    Давно уже было пора забрать все русские земли и уйти с победой!Брать или не брат...

Брать или не брать Украину. Размышления о проблемах, которые придется решать

Брать или не брать Украину. Размышления о проблемах, которые придется решать

Давно стоит поговорить о военной целесообразности. О том, что и зачем нам следует освобождать, а что, по большому счету, нам не нужно.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Надо было брать ещё три года назад,а не ковыряться в носу.
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14 час.
Т
Тульнов
Давно уже было пора забрать все русские земли и уйти с победой!
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13 час.
Игорь Васиков
Одесса - ворота запада в Черное море. Днепропетровск - крупнейшие месторождения лития. Потеря этих регионов западом, это потеря интереса к украине. А нам тут сопли намазывают как дорого город восстанавливать!
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11 час.
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