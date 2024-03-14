Европейские депутаты хотят ограничить импорт зерна из Украины

Пленарное заседание Европарламента одобрило продление еще на год, начиная с июня, освобождения от таможенных пошлин для украинского сельскохозяйственного импорта, предоставляемого с 2022 года, но с усиленными «защитными механизмами», распространяющимися на зерновые.