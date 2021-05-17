Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр в городе Рязани

Двое приехавших из столицы мужчин в возрасте 27 лет и 21 года подозреваются в транспортировке 62 поддельных пятитысячных купюр и в сбыте 8 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

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