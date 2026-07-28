БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Профессор Сафонов: Санкции ЕС уже пора диагностировать как попытку суицида

Профессор Сафонов: Санкции ЕС уже пора диагностировать как попытку суицида

Евросоюз продолжает покусывать Россию, но без особого вреда, прекрасно понимая, что толку не будет Мария Кузнецова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Сафонов Александр Фролов Евросоюз не без труда, но все-таки утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

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