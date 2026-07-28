Профессор Сафонов: Санкции ЕС уже пора диагностировать как попытку суицида

Евросоюз продолжает покусывать Россию, но без особого вреда, прекрасно понимая, что толку не будет Мария Кузнецова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Сафонов Александр Фролов Евросоюз не без труда, но все-таки утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.