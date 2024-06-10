Российская авиация нанесла бомбовый удар по Нью-Йорку

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по поселку Нью-Йорк (бывшее Новгородское), который находится в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР).
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