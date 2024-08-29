Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Шильдики на жестяной коробке

Шильдики на жестяной коробке

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ «Я не знаю, что они себе думают насчёт триумфального возвращения, но после тотального криминального и расистского предательства русского потребителя эти большие бренды не имеют больше никакого права находиться на нашей территории».

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Комментарии
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Андрей
не хрен пускать сбежавших.Умерла так умерла.
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14 час.

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