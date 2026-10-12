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Вячеслав Фетисов: «Путин – пример для всех. Каждый на своем месте обязан сделать все, чтобы облегчить его миссию. Президент вызывает уважение во многих странах мира»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением про президента России Владимира Путина.

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