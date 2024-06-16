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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 25-м подряд финале Кубка Стэнли не зафиксирован счет 4-0

«Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в четвертом матче финальной серии плей-офф (8:1, 1-3).  Таким образом, «Пантерс» упустили возможность завершить финал со счетом 4-0.

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