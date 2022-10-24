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Пострадавших при хлопке газа на предприятии в Тобольске нет

Пострадавших при хлопке газа на предприятии в Тобольске нет

Сведений о пострадавших в связи с хлопком газа на предприятии «Тобольск-Нефтехим» в Тобольске не поступало, об этом сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович, 24 октября сообщает «Тюменская линия».

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