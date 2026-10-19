Жителям дома № 20 на улице 22 Партсъезда, где 14 июня сгорели 63 квартиры, перечислили единовременные выплаты и компенсации за утрату имущества, а 61 семья получит средства на покупку нового жилья из резервного фонда области.
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