Опасные средства для волос в «Мерказ ха-Халакот»

Министерство здравоохранения предупреждает общественность об опасности использования дополнительных средств для волос, обнаруженных в филиалах сети «Мерказ ха-Халакот» («Центр выпрямления волос»)Продукция, включая шампуни и средства для выпрямления волос, была изъята в ходе проверок, проведённых в девяти филиалах сети, и исследована в лабораториях Министерства здравоохранения .