В Евросоюзе заговорили о «катастрофе» из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, раскручивается с головокружительной скоростью. ЕС должен действовать сейчас в связи с «катастрофическим» скачком цен на энергоносители, бьет тревогу глава Европейского совета Шарль Мишель.
Энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, раскручивается с головокружительной скоростью. ЕС должен действовать сейчас в связи с «катастрофическим» скачком цен на энергоносители, бьет тревогу глава Европейского совета Шарль Мишель.
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