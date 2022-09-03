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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

В Евросоюзе заговорили о «катастрофе» из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, раскручивается с головокружительной скоростью. ЕС должен действовать сейчас в связи с «катастрофическим» скачком цен на энергоносители, бьет тревогу глава Европейского совета Шарль Мишель.

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