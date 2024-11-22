Японский бизнес услышал позитивный сигнал со стороны России

Общественность Японии и ее бизнес-круги в личных беседах демонстрируют, что открытость России, позитивный сигнал с ее стороны, озвученный во время саммита БРИКС в Казани и в выступлении российского президента на дискуссионном клубе «Валдай», были услышаны, об этом заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.