Японский бизнес услышал позитивный сигнал со стороны России

Общественность Японии и ее бизнес-круги в личных беседах демонстрируют, что открытость России, позитивный сигнал с ее стороны, озвученный во время саммита БРИКС в Казани и в выступлении российского президента на дискуссионном клубе «Валдай», были услышаны, об этом заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
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