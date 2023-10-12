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Новости от Богданова

2 подписчика

Ответ В. Богданова Ф. Шабанову о многополярном мире и борьбе за него.

Ответ Валентина Богданова Фикрету Шабанову. Уважаемый Фикрет! Сейчас в мире идёт скрытая, а больше открытая борьба двух не примиримых идеологий - диктаторской и демократической, а точнее между большевистской идеологией и буржуазной.

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