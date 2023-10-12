Ответ В. Богданова Ф. Шабанову о многополярном мире и борьбе за него.

Ответ Валентина Богданова Фикрету Шабанову. Уважаемый Фикрет! Сейчас в мире идёт скрытая, а больше открытая борьба двух не примиримых идеологий - диктаторской и демократической, а точнее между большевистской идеологией и буржуазной.