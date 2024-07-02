В Краснодаре осуждена целая банда коррупционеров из Роспотребнадзора

В Краснодаре осуждена целая банда коррупционеров из РоспотребнадзораЛенинский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Марины Балаевой, Ольги Романовой, Людмилы Крючковой, Анны Третьяковой, Виктора Гончаренко, Ирины Тверезовской и Елены Цыкаловой.
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