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Выяснилось, сколько петербуржцы отдают за ЖКУ

Выяснилось, сколько петербуржцы отдают за ЖКУ

Северная столица попала в топ-30 регионов по доле расходов на коммуналку. Представлен рейтинг регионов по доле расходов на коммунальные услуги (на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья).

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