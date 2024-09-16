Выяснилось, сколько петербуржцы отдают за ЖКУ

Северная столица попала в топ-30 регионов по доле расходов на коммуналку. Представлен рейтинг регионов по доле расходов на коммунальные услуги (на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья).
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