Дембеле пообещал Хави, что отдаст все силы за «Барсу». Тренер поддерживает вингера

Усман Дембеле привержен «Барселоне» несмотря на то, что уйдет летом. По данным Diario Sport, несколько дней назад тренер каталонцев Хави встретился с Дембеле, чтобы узнать, каким будет отношение француза к делу после того, как он не смог сменить клуб зимой.
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