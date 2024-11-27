Названы ТОП 10 городов России по качеству жизни

Для многих стало сюрпризом попадание столицы Чечни на вторую строчку престижного рейтинга.По итогам мониторинга за 2024 год, городами с самым высоким качеством жизни признаны Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга.
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