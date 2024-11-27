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Названы ТОП 10 городов России по качеству жизни

Названы ТОП 10 городов России по качеству жизни

Для многих стало сюрпризом попадание столицы Чечни на вторую строчку престижного рейтинга.По итогам мониторинга за 2024 год, городами с самым высоким качеством жизни признаны Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга.

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