Вслед за Alan Wake II: Ninja Theory подтвердила дату выхода и особенность релиза Senua's Saga: Hellblade IIКак и предсказывал инсайдер eXtas1s, в рамках шоу Developer_Direct приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II от принадлежащей Microsoft студии Ninja Theory получил точную дату выхода.
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