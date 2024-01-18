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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вслед за Alan Wake II: Ninja Theory подтвердила дату выхода и особенность релиза Senua's Saga:...

Вслед за Alan Wake II: Ninja Theory подтвердила дату выхода и особенность релиза Senua's Saga:...

Вслед за Alan Wake II: Ninja Theory подтвердила дату выхода и особенность релиза Senua's Saga: Hellblade IIКак и предсказывал инсайдер eXtas1s, в рамках шоу Developer_Direct приключенческий боевик Senua’s Saga: Hellblade II от принадлежащей Microsoft студии Ninja Theory получил точную дату выхода.

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