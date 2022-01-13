Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Моисеев
    ... не заходите в хохлому ...Русня, заходите с...
  • Natalija Osminina
    Я плакаль)))Госсекретарь США ...
  • Natalija Osminina
    Ничё)) Смешно)) Еще посмеши! Мне нравится. Попляши, мартышка, похвались))) Хоть поржем тут всем МТ.Госсекретарь США ...

Почему «Конгресс интеллигенции» всегда против России

Почему «Конгресс интеллигенции» всегда против России

В последние годы стало уже традицией: как только происходит какое-то важное геополитическое событие с участием нашей страны, тут же появляются коллективные обращения, подписываемые обычно одними и теми же лицами под брендом «Конгресс интеллигенции».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх