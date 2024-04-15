Специалисты РЭБ общевойсковой армии ВВО блокировали каналы управления БПЛА «противника» в Приморском крае

В ходе тренировки специалисты РЭБ выполнили развертывание систем радиоэлектронной борьбы, провели мониторинг воздушной обстановки, а также отработали подавление разведывательных и ударных беспилотников «противника».
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