Дмитрий Спивак: Польша требует эксгумации жертв Волынской трагедии для вступления Украины в ЕС: мечты партнеров лишь для красного словца

Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской трагедии, заявил замглавы МИД Польши Бартошевский, — Polsat Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС станет верховенство права и правосудия.