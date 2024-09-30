Дмитрий Спивак: Польша требует эксгумации жертв Волынской трагедии для вступления Украины в ЕС: мечты партнеров лишь для красного словца

Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской трагедии, заявил замглавы МИД Польши Бартошевский, — Polsat Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС станет верховенство права и правосудия.
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