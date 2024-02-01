Отомстить президенту Эквадора сможет каждый россиянин

Нееет,да вы что, как Россия выживет без бананов?😂

Лидия Курзаева

*Чтоб наказать Эквадор, достаточно отказаться от бананов* И правильно. Будем есть свои краснодарские и воронежские яблоки. Они гораздо полезней.