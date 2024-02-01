Добрый Мир
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Добрый Мир

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Отомстить президенту Эквадора сможет каждый россиянин

Отомстить президенту Эквадора сможет каждый россиянин

Вчера 142K прочитали Президент Эквадора Даниэль Нобоа не внял предостережениям Москвы и не отказался от сделки с США по передаче им российской военной техники.

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Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
Нееет,да вы что, как Россия выживет без бананов?😂
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15 час.
Гоша Веверсис
чушь
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15 час.
Лидия Курзаева
*Чтоб наказать Эквадор, достаточно отказаться от бананов*  И  правильно. Будем есть свои краснодарские  и воронежские яблоки. Они гораздо полезней.
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15 час.

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