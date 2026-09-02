Эрдоган обсудил с Путиным судьбу ЗРК С-400 и туризм

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным весь комплекс двусторонних вопросов, включая судьбу российских ЗРК С-400 и сотрудничество в энергетике, торговле и туризме, во время встречи в Бишкеке во вторник.
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