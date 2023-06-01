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Столтенберг в ближайшее время посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО

Столтенберг в ближайшее время посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утром в четверг, 1 июня, заявил, что в ближайшее время намерен посетить Турцию, чтобы на месте обсудить членство Швеции в НАТО.

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