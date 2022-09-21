Ветеран «Альфы» ФСБ РФ — «диванным войскам»: «Знаю генералов, чьи дети воюют»

Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергей Гончаров прокомментировал принятие пакета поправок о военной службе, сообщает газета "Аргументы и Факты".
Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергей Гончаров прокомментировал принятие пакета поправок о военной службе, сообщает газета "Аргументы и Факты".
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