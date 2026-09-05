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Они снова появились, Пентагон раскрыл новые кадры загадочных объектов в небе

Они снова появились, Пентагон раскрыл новые кадры загадочных объектов в небе

Американское Управление по разрешению аномалий во всех средах AARO 7 августа 2026 года опубликовало новую серию материалов о неопознанных аномальных явлениях.

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