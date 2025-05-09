Прогноз погоды в Крыму на 9 мая В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +18 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +16 и небольшой дождьВ Черноморском +15 и небольшой дождьВ Джанкое +19 и небольшой дождьВ Ялте +19 и небольшой дождьВ Алуште +20 и небольшой дождьВ Керчи +18 и н.