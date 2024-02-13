В Хабкрае осудили главу поселения за смерть упавшего в колодец жителя

В Хабаровском районе главу поселения осудили за гибель мужчины, упавшего в колодец и утонувшего. В августе 2022 года в селе Константиновка произошла трагедия, когда 35-летний мужчина случайно упал в колодец, который был наполнен водой.
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