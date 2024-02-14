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Японская пресса: Китай готовится к затяжному конфликту, учитывая опыт российской спецоперации

Японская пресса: Китай готовится к затяжному конфликту, учитывая опыт российской спецоперации

Китай внимательнейшим образом следит за ходом российской специальной операции на Украине, набираясь опыта и извлекая уроки.

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