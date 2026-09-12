В Петербурге начался крестный ход в честь Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Общегородское шествие - большой крестный ход по Невскому проспекту к Александро-Невской лавре в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского стартовал в Санкт-Петербурге от Казанского кафедрального собора, передает корреспондент ТАСС.
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