Расчет РСЗО «Град» уничтожил цели в районе одного из опорных пунктов ВСУ

Минобороны России 17 февраля показало кадры уничтожения расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ цели в районе одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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