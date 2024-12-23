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Пинчук объяснил, когда "разморозят" Приднестровье: к вопросу об угрозах Санду

Пинчук объяснил, когда "разморозят" Приднестровье: к вопросу об угрозах Санду

Пинчук объяснил, когда "разморозят" Приднестровье: К вопросу об угрозах Санду Глава Молдавии Майя Санду, пытаясь добиться желаемого, использует те же грязные методы, что и её западные покровители: шантаж, угрозы, запугивание мирного населения.

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