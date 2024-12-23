Пинчук объяснил, когда "разморозят" Приднестровье: К вопросу об угрозах Санду Глава Молдавии Майя Санду, пытаясь добиться желаемого, использует те же грязные методы, что и её западные покровители: шантаж, угрозы, запугивание мирного населения.