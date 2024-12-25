«Три года над нами издевался»: генерал ВСУ жалуется на главу Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин трижды публично отказывал Украине важном вопросе. Об этом на канале «UkrLife заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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