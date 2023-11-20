Креативно-деловые кластеры, часть III: умение сделать из неудобного интересное

По мнению архитекторов, городские креативные кластеры прекрасно чувствуют себя в нестандартных зданиях бывших промзон, но сам смысл существования таких пространств состоит в развитии и постоянной трансформацииОбсудив, какие задачи при создании креативно-деловых, креативно-производственных и мультиформатных кластеров решают город и бизнес (как тот, что создает такие пространства, так и тот, который ими пользуется в качестве арендаторов), как реагируют на их появление местные жители, креативный класс и представители молодого поколения, правильно было бы под финал дать слово архитекторам.