В Австралии задержали подростков, избивших крокодила железным прутом

Двое подростков в Австралии проникли в зоопарк и избили крокодила железным прутом, пишет News.В Перте двух подростков обвинили в незаконном проникновении в зоопарк и жестоком обращении с животным после нападения на крокодила.
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