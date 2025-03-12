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Царьград

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Гренландия выбирает путь: в парламент пришла социал-либеральная партия

Гренландия выбирает путь: в парламент пришла социал-либеральная партия

На выборах в Гренландии явка составила 70,9%. Победу одержала партия Demokraatit. Вопрос независимости острова стал ключевой темой кампании, однако разногласия между партиями затрудняют создание устойчивого правительства.

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