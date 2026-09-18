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Вечерний Новосибирск

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Мэр Новосибирска Кудрявцев проголосовал через ДЭГ на рабочем месте

Мэр Новосибирска Кудрявцев проголосовал через ДЭГ на рабочем месте

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал новосибирцев идти на выборы. Градоначальник проголосовал утром 18 сентября и опубликовал обращение в канале МАХ.

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