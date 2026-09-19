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Композитор Фирзәр Мортазин Буа районында туган авылында тавыш бирде

Композитор Фирзәр Мортазин Буа районында туган авылында тавыш бирде

Татарстанның халык артисты, композитор Фирзәр Мортазин Буа районында тавыш бирүдә катнашты. Сайлау участогына ул тормыш иптәше Наилә ханым белән килгән, дип яза «Байрак» газетасы.

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