В Оренбургской области местная жительница поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поисках оставленного в автомобиле рюкзака с документами

На имя начальника Управления МВД России по Оренбургской области Вадима Серебрянникова пришло благодарственное письмо от жительницы города Оренбурга.
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