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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» Шумахера продана за 18 млн долларов – это рекорд для болидов Михаэля

«Феррари» F2001 продана на аукционе RM Sotheby’s за более чем 18 миллионов долларов. За рулем болида Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии 2001 года.

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