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Банк РНКБ профинансирует строительство логистического комплекса для Минобороны РФ в Севастополе на 13,4 млрд рублей

Банк РНКБ профинансирует строительство логистического комплекса для Минобороны РФ в Севастополе на 13,4 млрд рублей

В рамках Международного Военно-Технического Форума «Армия-2021» было подписано соглашение между Министерством обороны Российской Федерации, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и банком РНКБ о запуске инвестиционного проекта объемом 13,4 млрд руб.

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