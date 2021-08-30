Банк РНКБ профинансирует строительство логистического комплекса для Минобороны РФ в Севастополе на 13,4 млрд рублей

В рамках Международного Военно-Технического Форума «Армия-2021» было подписано соглашение между Министерством обороны Российской Федерации, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и банком РНКБ о запуске инвестиционного проекта объемом 13,4 млрд руб.
В рамках Международного Военно-Технического Форума «Армия-2021» было подписано соглашение между Министерством обороны Российской Федерации, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и банком РНКБ о запуске инвестиционного проекта объемом 13,4 млрд руб.
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