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Молот Путина – то, что так ждали русские: президент перевернул шахматную доску

Молот Путина – то, что так ждали русские: президент перевернул шахматную доску

  Ну что ж, друзья. На наших глазах случилось нечто настолько масштабное и интересное, что это даже не сразу понятно.

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Комментарии
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Валерий Соловьев
Балабол. Силуанов и к как раз и проводят идею равенства россиян, а чиновники выпускают полчища мастурбеков, и думают, что на них висит табличка &quot;Я- русский&quot;.
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12 час.
Олег Самойлов
&quot;...Мы – русские. Одна из самых характерных наших черт – стремление к справедливости. Одно из самых практических определений справедливости – это целесообразность....&quot; - и этим сказано ВСЁ! А в России РУССКИЙ - это и якут, и башкир, и еврей, и татарин и ВСЕ остальные нации и национальности России!
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1 час.

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