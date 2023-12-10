Ну что ж, друзья. На наших глазах случилось нечто настолько масштабное и интересное, что это даже не сразу понятно.
Молот Путина – то, что так ждали русские: президент перевернул шахматную доску
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерий Соловьев
Балабол. Силуанов и к как раз и проводят идею равенства россиян, а чиновники выпускают полчища мастурбеков, и думают, что на них висит табличка "Я- русский".
Ответить
12 час.
Олег Самойлов
"...Мы – русские. Одна из самых характерных наших черт – стремление к справедливости. Одно из самых практических определений справедливости – это целесообразность...." - и этим сказано ВСЁ! А в России РУССКИЙ - это и якут, и башкир, и еврей, и татарин и ВСЕ остальные нации и национальности России!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии