На току: зачем Прибалтика стремится в энергосистему Евросоюза

31 октября в Вильнюсе в торжественной обстановке запустили часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до отключения Литовской Республики от энергокольца БРЭЛЛ (соединяющего страны Прибалтики с Россией и Белоруссией), намеченного на 7 февраля 2025 года.