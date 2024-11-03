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Помогавший ВС РФ американец удивлен, что ВСУ ни разу не проверили его телефон

Помогавший ВС РФ американец удивлен, что ВСУ ни разу не проверили его телефон

Личный архив Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который, находясь на Украине, оказывал содействие российской армии, был сильно удивлен, что за время его пребывания на Украине ВСУ ни разу не проверили его телефон.

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